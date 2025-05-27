Marmaris'te Yerleşim Yerlerine Yakın Orman Yangını Çıktı

Marmaris'te Yerleşim Yerlerine Yakın Orman Yangını Çıktı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için önlemler alınıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarönü Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerleşim yerine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına karadan arazöz ve su tankerleriyle müdahale edilirken, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için önlem alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan yangın, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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