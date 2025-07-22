Marmaris'te Tekne Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Üç Şüpheli Tutuklandı

Marmaris'te Tekne Kavgasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Üç Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir teknede çıkan kargaşada 22 yaşındaki Arda Deniz Onat başına aldığı darbeyle hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçmaya çalışan üç yabancı uyruklu şüpheli, Onat'ın yakınları tarafından durdurulmaya çalışıldı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekneden çıkan kavga sonrası bir kişi hayatını kaybederken, olay sonrası botla kaçmaya çalışan üç şüpheliyi, ölen kişinin yakınları botlarla ve küreklerle durdurmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Mevkii'nde üç yabancı uyruklu kadın tekne kiraladı. Yabancı uyruklu kadınlar tekneye erkek arkadaşlarını da çağırdı. Tekneye gelen erkek şahıslar teknede gece konaklamak isteyince tekne sahipleri ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonrasında yaşanan kavgada başına darbe alarak ağır şekilde yaralanan Arda Deniz Onat (22) hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçmaya çalışan üç şüpheliye denizde kürekle müdahale

Yaşanan kavganın ardından teknede bulunan ve botla kaçmaya çalıştığı öne sürülen üç şüpheli şahsın Onat'ın yakınları tarafından küreklerle durdurulmaya çalışılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Onat'ın yakınlarının şüphelileri takip etmesi ve kürekle müdahale etmesi, şüphelilerin kendilerini takip eden bottaki kişilere taş atması yer aldı.

"Üç şüpheli tutuklandı"

Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, şüphelileri yakalayıp sağlık kontrolleri için Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gözaltı işlemleri tamamlanan üç kişi, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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