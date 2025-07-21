Marmaris'te Tekne Kavgası: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozburun Mahallesi Kocabahçe mevkiinde dün akşam saatlerinde bir teknede çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Olayda ağır yaralanan Arda Deniz Onat, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Onat'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından, Bozburun Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen S.T., S.T. ve C.V.C. isimli üç kişi, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüpheliler, Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde bugün adliyeye sevk edildi. - MUĞLA