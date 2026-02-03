Marmaris'te silahlı kavga: 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Marmaris Çıldır Mahallesi İsmet Kamil Caddesi'nde giriş merkezinde silahlı çatışma meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten çıkan tartışmanın ardından, silahlı kavga yaşandı. Yaşanan kavgada M.Ö. yanındaki silahla Y.T. ve M.G.'yi silahla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar ilk olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA