Marmaris'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Marmaris'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralandı.

Olay, Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. ile E.A., E.A. ve E.A. isimli üç kardeş arasında alacak verecek ve küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., yanında bulunan tabanca ile E.A.'ya ateş ederek bacağından yaraladı. Yaralı E.A., olay yerinden 06 EDV 116 plakalı araçla kardeşleriyle birlikte uzaklaştı. Kısa sürede harekete geçen ekipler, üç kardeşi Hatipirimi Mahallesi 186. Sokak üzerinde araç içinde yakaladı. Şüpheli M.A. ise 48 ATN 850 plakalı motosikletle olay yerinden ayrıldıktan sonra, kullandığı silahı kendi rızasıyla güvenlik güçlerine teslim ettiği öğrenildi. Olay yerinde bir adet boş ve bir adet dolu fişek bulunurken, yaralı E.A.'nın diz kapağı üstünden yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli M.A. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
