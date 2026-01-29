Haberler

Marmaris'te restorana silahlı saldırı: 1 yaralı

Marmaris'te restorana silahlı saldırı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda işletmeci ayağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin, saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, Yat Limanı içindeki bir restoranda saat 21.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran işletmecisi mekanın içindeyken ara sokaktan çıkıp gelen bir kişi silahla saldırdı. Ayağından yaralanan işletmeci ihbar üstüne olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı bilgisi edinilirken tedavisi için başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Olaydan sonra motora binerek bölgeden uzaklaşan iki şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Aksaray'a hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak

Bir ilimize daha hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

9 Türk bankası için gurur günü
Korkunç görüntüler! Hindistan'da çığ evleri böyle yuttu

Korkunç görüntüler! Hindistan'da çığ evleri böyle yuttu