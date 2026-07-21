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Marmaris yolunda motosiklet kazası: 1 ölü

Marmaris yolunda motosiklet kazası: 1 ölü
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Muğla-Marmaris Karayolu Gökçe mevkisinde motosikletiyle seyir halindeki 34 yaşındaki Y.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek tek taraflı kaza yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü hayatını kaybetti, kaskının takılı olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

Muğla-Marmaris Karayolu Gökçe mevkisinde meydana gelen motosiklet kazasında 34 yaşındaki Y.A. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde bulunan Y.A., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Tek taraflı meydana gelen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen 34 yaşındaki sürücünün hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Y.A.'nın kaskının takılı olduğu belirtilirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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