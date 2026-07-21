Marmaris yolunda motosiklet kazası: 1 ölü

Muğla-Marmaris Karayolu Gökçe mevkisinde meydana gelen motosiklet kazasında 34 yaşındaki Y.A. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde bulunan Y.A., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Tek taraflı meydana gelen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen 34 yaşındaki sürücünün hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Y.A.'nın kaskının takılı olduğu belirtilirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı