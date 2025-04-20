Marmaris'te Motoryatta Yangın: Ekiplerin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir motoryatta çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Orhaye Martı Marina'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 metre boylarında motoryatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Datça Liman Başkanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürülüğü'ne bağlı KIYEM-2 botu yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, motoryatta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA