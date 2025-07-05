Marmaris'te Mahsur Kalan Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bir bölgede mahsur kalan iki düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi Çiftlikköy mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından 2 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA