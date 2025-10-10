Marmaris'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ve Çocukları Koruma Kanunu kapsamında bir ilçe koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Nurullah Kaya'nın başkanlığında yapılan toplantıda, ilgili kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyon konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Emniyet müdürü Samed Seyhan, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Buket Cançekenoğlu, ilçedeki ilgili kurumların amirlerinin katılımı ile kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocukların korunmasına ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa