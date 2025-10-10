Marmaris'te Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ve Çocukları Koruma Kanunu kapsamında İlçe Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Emniyet müdürü Samed Seyhan, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Buket Cançekenoğlu, ilçedeki ilgili kurumların amirlerinin katılımı ile kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocukların korunmasına ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - MUĞLA