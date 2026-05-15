Marmaris'te 'gözlükçü kurşunlama' olayında 9 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir gözlük mağazasının kurşunlanması olayıyla ilgili 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Olay, 29 Mart'ta Marina bölgesindeki bir gözlük mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gözlükçüde meydana gelen kurşunlama olayının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera ve PTS kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin olayı sahte plaka taktıkları bir araçla gerçekleştirdiklerini tespit etti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla bağlantılı olduğu düşünülen 12 şüpheliyi yakalamak için düğmeye basıldı. Muğla merkezli, Kayseri, İzmir ve Aydın'da yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli AK., M.A.G., Ö.F.Y., C.A., Y.E.Y., F.B.Ö., G.Ö., M.A., R.Ç., M.D., B.D.G. ve K.K. Marmaris Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

