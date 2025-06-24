Marmaris'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Kumlu Burun mevkiinde bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi ve 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Marmaris ilçesi Kumlu Burun mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından kara üzerinde tespit edilen 14 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa