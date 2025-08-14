Marmaris'te Doktora Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Marmaris'te Doktora Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde muayene için gittiği hastanede doktora saldıran K.Ç., emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, üroloji polikliniğinde gerçekleşirken, hastane yönetimi 'beyaz kod' uygulaması başlattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde muayene için geldiği hastanede doktora saldıran şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Marmaris Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.Ç. isimi bir vatandaş muayene için üroloji polikliniğine geldi. Üroloji doktoru S.P. gerekli incelemelerin ardından hasta K.Ç.'yi acile yönlendirdi. Bir anda sinirlenen K.Ç., önce doktora hakaretlerde bulunup doktor S.P.'nin karnına tekme atarak fiziksel şiddet uyguladı. Ardından K.Ç.'nin klinikte bulunan bilgisayarlara vurarak zarar verirken, hastane yönetimi tarafından "beyaz kod" uygulaması başlatıldı. Kısa sürede bölgeye gelen emniyet güçleri K.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Doktor S.P.'nin şikayeti üzerine nöbetçi savcıdan alınan talimatla K.Ç.'nin gözaltı işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
