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Marmaris'te Bir Otelde Yangın Çıktı

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde, kazan dairesinde başlayan yangın otel odalarına sıçradı. Durumu fark eden otel görevlileri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir otelde yangın çıktı. Kazan dairesinde başladığı öğrenilen yangın otel odalarına sıçradı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Otel odalarına sıçrayan yangını fark eden görevlilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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