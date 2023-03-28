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Marmaris'te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Marmaris'te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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