Marmaris-Gökova Yolunda 7 Kilometrelik Araç Kuyruğu

Marmaris-Gökova Yolunda 7 Kilometrelik Araç Kuyruğu
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Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, Marmaris ve Datça'dan dönüşe geçen tatilcilerin oluşturduğu 7 kilometrelik araç kuyruğu Gökova Kavşağı'nda yoğun trafik sorununa yol açtı.

Marmaris-Gökova yolunda 7 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi

MUĞLA - Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, Marmaris-Gökova Kavşağı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Gökova Kavşağı ile Gökçe Mahallesi arasında yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu. Bayram süresince Marmaris ve Datça'ya 87 bin araç giriş yaptı.

Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris ve Datça'da Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle birlikte dönüş yolculuğuna geçti. Dönüş hareketliliği özellikle Marmaris-Gökova Kavşağı arasında yoğun trafiğe neden oldu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Bayram tatili boyunca Marmaris'e yaklaşık 87 bin araç giriş yaptı. Tatilcilerin aynı anda dönüşe geçmesi nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı. Gökova Kavşağı, yoğunluğun en fazla hissedildiği noktalardan biri oldu. Marmaris'ten itibaren başlayan araç kuyruğu Gökçe Mahallesi ile Gökova Kavşağı arasında yoğunluk oluştu.

Araçlar ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri bölgede denetimlerini artırarak akışı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları, emniyet şeridini ihlal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - 3.Sayfa
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