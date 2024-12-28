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Marmaray İstasyonunda Trajik Olay: Bir Şahıs Hayatını Kaybetti

Marmaray İstasyonunda Trajik Olay: Bir Şahıs Hayatını Kaybetti
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Marmaray Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda bir erkek şahıs, hareket halindeki trene atlayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası yolcular tahliye edildi ve güvenlik ekipleri incelemelere başladı.

Marmaray Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda tren rayların atlayan bir şahıs hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Marmaray Ayrılıkçeşmesi İstasyonu'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenememiş erkek bir şahıs, tren seyir halinde olduğu esnada raylara atladı. Trenin altında kalan şahıs hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın cansız bedenini tren raylarından kaldırarak Adli Tıp Kurumuna sevk etti. Olay esnasında Marmaray'ın içindeki yolcular, trenden inerek tünelin içinden yürüyerek çıkmak zorunda kalırken öte yandan durakta uzun yolcu kuyrukları oluştu. Ekiplerin incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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