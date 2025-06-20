Marmaray'daki 'Mavi Gömlekli' İbrahim Aktan'a Benzer Kişiye Silahlı Saldırı

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Marmaray'da yaşanan bir olayda İbrahim Aktan'a benzer bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın, 'Daltonlar' suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Marmaray'daki 'mavi gömlekli'ye benzetilen kişiye silahlı saldırı

Şüphelinin 'Daltonlar' suç örgütüyle mesajlaşmaları ortaya çıktı

İSTANBUL - Marmaray'da iki çocuğuyla birlikte seyahat eden babanın darp edilmesine ilişkin gözaltına alınıp serbest bırakılan ve sosyal medyada 'mavi gömlekli' olarak hedef gösterilen İbrahim Aktan'a benzetilen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Yakalanan 17 yaşındaki şüphelinin, suç örgütü 'Daltonlar' grubuyla mesajlaşmaları ortaya çıktı.

Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde 16 Haziran Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, 41 yaşındaki C.D. silahlı saldırıya uğradı. Bir kişi, C.D.'ye iki el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. C.D. saldırıyı yara almadan atlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu silahla ateş eden 17 yaşındaki Y.B.D. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli sorgusunda, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, mahalleden tanıdığı 'Doğancan' isimli şahsın azmettirdiğini, Yenibosna'da tanımadığı bir şahsa ulaştırarak silahı oradan temin ettiğini söyledi.

Şüpheli Y.B.D.'nin cep telefonunda yapılan incelemede 'Daltonlar' grubu üyeleriyle mesajlaşmaları ortaya çıktı. 31 Mayıs tarihinde Marmaray'da çocuklarıyla birlikte seyahat eden bir babanın darp edilmesi olayında 'mavi gömlekli' olarak bilinen İbrahim Aktan'a yönelik silahlı saldırı planlandığı tespit edildi. Şüphelinin, C.D.'yi İbrahim Aktan'a benzettiği için saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli Y.B.D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - 3.Sayfa
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