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Metrobüste şehir magandası! Ayakkabılarını çıkarıp 3 kişilik koltuğa yattı

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İstanbul'da metrobüste çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Bir yolcu, ayakkabılarını çıkarıp metrobüs koltuklarına yattı. Diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen adam, yeni binen yolcunun koltuğa oturmaya çalıştığı sırada dahi yatmaya devam etti.

İstanbul'da metrobüste çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir yolcu, ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını metrobüsün direğine uzattı, ardından da iki kişilik oturacak alana yatarak yolculuk yaptı. Çevredeki yolcular durum karşısında şaşkınlık içinde kaldı. Şahıs, diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırmadan yolcuğa devam etti.

GELEN YOLCUYA ALDIRIŞ ETMEDİ

Bir süre sonra metrobüse binen diğer bir yolcu adamın ayaklarını uzattığı koltuklardan birine oturmak istedi. İstifini hiç bozmayan adamın yatmaya devam ettiği görüldü. Yolcu, yaşadığı olayın şokuyla koltuğa oturdu telefonuna bakarak gülmeye başladı.

"GÜVENLİKLER MÜDAHALE ETMEDİ"

"Pes" dedirten görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Olaya güvenlik ekiplerinin ve diğer yolcuların müdahale etmemesi tepki çekti. İzleyenler, "Evde bile bu kadar rahat değildir", "Akıllanmıyor bunlar" yorumları yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

İstanbul 3-sayfa Güncel Toplum Yaşam

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Yorumlar (1)

Şanssız Dertli:

Kibar adam ayakkabılarını çıkarmış

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