Üye Girişi
Haberler

Marmaray'da pes dedirten görüntüler! Evimiz yandı diyerek para dilendi

Marmaray'da pes dedirten görüntüler! Evimiz yandı diyerek para dilendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son zamanlarda Marmaray ve metro istasyonlarında sıkça rastlanan dilenciler, vatandaşları bıktırmaya başladı. Son olarak, yanında sargılı bir çocukla birlikte evlerinin yandığını iddia eden bir kadın dilenirken görüntülendi. O anlara şahit olanlar yetkilerin çözüm bulmaları için çağrıda bulundu.

Son günlerde Marmaray ve metro istasyonlarında sıkça rastlanan dilenciler, vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor. Ellerinde sağlık raporu olduğunu söyleyen ya da uzuvlarının kırık olduğunu belirten dilenciler vatandaşlardan para istiyor. Yardım talebinde bulunanları reddediyor sadece maddi destek istediklerini belirtiyorlar.

MARMARAY'DA ADETA TİYATRO OYNADILAR

Kadın kardeşi olduğunu iddia ettiği diğer bir kişiyle adeta senaryo yazdı. Yakın zamanda Marmaray'da yanında yaralı bir çocukla birlikte evlerinin yandığını söyleyerek dilenen bir kadının görüntüleri tepki topladı. Görüntüleri izleyenler, "Sanki ürün tanıtıyor", "Geçen biri videoya çekince telefonuna saldırdı bu kadın", "Dilencilikte nirvana bu olsa gerek" yorumlarında bulundu. O anlara şahit olanlar yetkilerin çözüm bulmaları için çağrıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Ebrar Ünaldı - 3.Sayfa

Marmaray Güvenlik 3-sayfa Toplum Yaşam

Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha

 Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Diyanet, Narin'in köyündeki imam için harekete geçti

 Lübnan'daki çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den jet karar! 20 bin askeri ülkenin kuzeyine gönderdiler

Bomba gibi patlayan çağrı cihazları sonrası İsrail'den jet karar
Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de çağrı cihazları patlar mı? Fed faizi indirirse dolar ve altın ne olur? Fed faiz düşürürse piyasalar ne olur? FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur? Az önce deprem nerede oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 18 Eylül en son deprem nerede oldu? Manchester City- Inter Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Manchester City- Inter maçı canlı, HD, kesintisiz izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Eylül Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ! Fed faiz indirimi gelecek mi, saat kaçta açıklanacak? Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak? Instagram'a yaş sınırı mı geliyor? Türkiye reşit olmayanlar Instagram kullanabilecek mi? Yazgül kimdir? Esra Erol Yazgül kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });