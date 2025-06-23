Marmaray'da İntihar Olayı: Seferler Gecikti

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Marmaray'da İntihar Olayı: Seferler Gecikti
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İstanbul Marmaray Ataköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay sonrası tren seferleri gecikmeli olarak yapılmaya başlandı.

Marmaray'da bir şahıs raylara atlayarak intihar etti

İSTANBUL - İstanbul Marmaray Ataköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

İstanbul Marmaray Ataköy durağında erkek şahıs trenin önüne atladı. Tren dururken, yolcular boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi alarak vatandaşlar trenden uzaklaştırıldı. Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaya başlandı.

Marmaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN SARIKURT - 3.Sayfa
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