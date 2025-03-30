Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi

İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılık Çeşmesi durağında bir yurttaş intihar etti. Sosyal medyada konuya ilişkin çok sayıda bilgi yer alırken; resmi açıklama Marmaray'ın resmi hesabından geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Marmaray'dan yapılan açıklamada seferlerde gecikme yaşandığı bildirilirken; intihar eden kişiye ilişkin bilgi verilmedi. Açıklamada, "Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.