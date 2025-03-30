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Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi

Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi
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Marmaray'ın Ayrılık Çeşmesi durağında bir kişinin intihar ettiği öğrenildi. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin "Seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır" açıklaması yapılırken; intihar eden kişinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılık Çeşmesi durağında bir yurttaş intihar etti. Sosyal medyada konuya ilişkin çok sayıda bilgi yer alırken; resmi açıklama Marmaray'ın resmi hesabından geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Marmaray'dan yapılan açıklamada seferlerde gecikme yaşandığı bildirilirken; intihar eden kişiye ilişkin bilgi verilmedi. Açıklamada, "Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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