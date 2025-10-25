Marmaray'da büyük panik! Raylara atlayıp intihar etti

İstanbul'un en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından Marmaray'da büyük panik yaşandı. Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi.

RAYLARA ATLAYIP İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından Marmaray işletmesi, seferlerin güvenlik gerekçesiyle tek hat üzerinden gecikmeli olarak sürdürüldüğünü açıkladı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Yapılan ilk duyuruda "Üsküdar istasyonunda meydana gelen üzücü olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamadaysa seferlerin yeniden çift hattan işletilmeye başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, tren seferlerini düzenleme çalışmaları devam etmektedir" denildi.