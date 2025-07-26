Marmaraereğlisi'nde Evde Yangın: Büyük Maddi Hasar

Marmaraereğlisi'nde Evde Yangın: Büyük Maddi Hasar
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, can kaybı yaşanmadı ancak evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tüm evi sardı, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek yapıyı etkisi altına aldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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