Marmara Forum AVM'de korkutan anlar: Küçük çocuk nefessiz kaldı, ailenin feryadına çevredekiler koştu

İSTANBUL - Bakırköy'de bulunan Marmara Forum AVM'de boğazına bir şey kaçan ve nefes kalan 3 yaşındaki çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Marmara Forum AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle alışveriş merkezine gelen 3 yaşındaki erkek çocuğu boğazına bir şey kaçması sonucu nefessiz kaldı. Çocuğunun nefes almada güçlük çektiğini gören aile panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar çocuğa ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu çocuk kendine getirilmeye çalışılırken baba, etrafındaki kalabalığı dağıtmak için çaba sarf etti. Nefessiz kalan küçük çocuk uzun uğraşlar sonucu kendine getirilirken, çevredekilerin ihbarlıya olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.