Marmara Denizi'nde Müsilaj Yeniden Görüldü
Bakırköy ve Yeşilköy açıklarında deniz salyası olarak bilinen müsilaj tespit edildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su altında yaptıkları incelemede 0-25 metre derinlikte yoğun müsilaj görüldüğünü bildirdi.
Marmara Denizi Bakırköy ve Yeşilköy açıklarında yeniden görülen müsilaj tedirginlik oluşturdu.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, 10 Ocak sabahı hayalet ağ toplamak için Bakırköy-Yeşilköy açıklarında denize daldı. Ekipler, 0-25 metre kadar derinde deniz salyası olarak bilinen müsilaj manzarası ile karşılaştı. Yer yer yoğunlaşan müsilajı su altında kamera ile görüntüledi. Müsilaj yoğunluğunun 0-25 metre arası olduğunu belirten ekipler, 25 metreden sonrası yoğunluğun daha az olduğunu ifade etti. - İSTANBUL