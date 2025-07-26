Marmara Denizi'nde 'İllusion' Yatı Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Marmara Denizi Erdek açıklarında "İllusion" isimli yat çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında içerisinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki "İllusion" isimli yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yatta bulunan 4 kişi, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından tahliye edilirken, alevlere başka bir gemiyle müdahale edildi. Yangında lüks yat tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. - BALIKESİR