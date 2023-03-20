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Marmara Denizi'nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı

3. Sayfa Haberleri

- Marmara Denizi'nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı İstanbul Deniz Otobüsleri Yalova-Yenikapı seferi sırasında feribottan atlayan yolcu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Marmara Denizi'nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı

YALOVA - İstanbul Deniz Otobüsleri Yalova-Yenikapı seferi sırasında feribottan atlayan yolcu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan 11.45'te hareket eden İDO feribotu Yenikapı seferini gerçekleştirdiği sırada yolculardan biri denize atladı. Olayı fark eden vatandaşlar yaşanan durumu gemi personeline bildirdi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekne erkek şahsı denizden sağ çıkarmayı başardı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar heyecanlı dakikalar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara Denizi 3. Sayfa Haberler

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