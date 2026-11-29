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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli fırtına ve yağış uyarısının ardından Bandırma bağlantılı feribot seferlerinde iptaller yaşandı.

Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 75-90 kilometre hızla eseceği tahmin edilen fırtınanın 1 Aralık akşamına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bandırma'nın da bulunduğu Balıkesir'in kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Marmara RORO, 29 ve 30 Kasım'da planlanan tüm seferlerini iptal etti. GESTAŞ'ın Güney Marmara Adalar hattındaki 29 Kasım seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

İDO'nun Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattındaki saat 15.30 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattındaki saat 19.00 seferi iptal edildi. Şirketin Bursa ve Armutlu hatlarındaki bazı seferleri de yapılamayacak.

Yolcuların güncel sefer bilgilerini ilgili işletmelerden kontrol etmeleri istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı