Marmara Adası'nda fenalaşan 52 yaşındaki Mısırlı işçi 114 gün sonra hayatını kaybetti

Balıkesir'in Marmara ilçesinde işçi olarak çalıştığı öğrenilen 1974 doğumlu Mısır uyruklu Hassan Mohamed Elkassas (52), 29 Ocak 2026 tarihinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede 114 gün sonra yaşamını yitirdi.

Marmara Devlet Hastanesi'nden Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Elkassas'ın, o tarihten bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. 52 yaşındaki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - BALIKESİR

