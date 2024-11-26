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Marmara Adası'ndaki Heyelanda 2 İşçinin Cansız Bedeni Bulundu

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Balıkesir'in Marmara Adası'nda meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden işçilerin cenazelerine ulaşıldı. Göçük altında kalan Mustafa Dak ve Ahmet Özmen'in cansız bedenleri çıkarıldı. Olay sonrası incelemeler sürerken, meteorolojik uyarılar nedeniyle yoğun yağışların heyelana sebep olabileceği ifade ediliyor.

Marmara Adası'ndaki heyelanda hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenine ulaşıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Marmara Adası Saraylar Mahallesi'nde dün meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden iki işçinin cenazelerine ulaşıldı. Ediz Öztürk'e ait ancak Kastamonulu bir şirket tarafından işletilen mermer ocağında gerçekleşen heyelanda göçük altında kalan Mustafa Dak'ın ve Ahmet Özmen'in cansız bedeni, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda blok mermerlerin altından çıkarıldı. Cenaze, Marmara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Toprak kayması sırasında hayatını kaybeden diğer işçilerin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılacak işlemlerin ardından, Ahmet Özmen ve Mustafa Dak'ın cenazeleri memleketleri Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Edeler köyünde toprağa verilecek. AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarıyla kurtarma operasyonu tamamlanırken, olayın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Bakanlık Süreci Yakından Takip Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaşanan trajediyle ilgili açıklamada bulunarak, "Bakanlığımıza bağlı müfettişler olay yerine görevlendirilmiştir ve süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan, hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı dileklerini iletti.

Yoğun Yağış Heyelana Neden Olmuş Olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılar doğrultusunda, Balıkesir'in Marmara ve Avşa adalarında 23 Kasım'da başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam etti. Meteoroloji verilerine göre, bu bölgelerde gün boyunca toplamda 30 mm yağış kaydedildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle adalara yapılacak tüm feribot seferleri iptal edilmişti.

Heyelanın, bu yoğun yağış nedeniyle meydana gelmiş olabileceği araştırılırken, olay ile ilgili detaylı araştırmalar sürüyor. Marmara Adası Saraylar Mahallesi'ndeki bu elim olay, iş güvenliği ve doğal afetlere karşı alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Marmara Adası'ndaki Heyelanda 2 İşçinin Cansız Bedeni Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DAĞLI - 3.Sayfa
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