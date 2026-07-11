Halit Yukay davasında kritik duruşma: Bilirkişi kazanın seyrine ilişkin konuştu

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesinin parçalanmasının ardından hayatını kaybeden iş insanı ve yat üreticisi Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Halit Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay, babası Muhittin Can Yukay, kız kardeşi Tuna Meier ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla dinlenen Kıyı Emniyeti Baş Kılavuz Kaptanı Harun Dokuz, hazırladığı bilirkişi raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Dokuz, Halit Yukay'ın kullandığı "Graywolf" isimli yatın güvenli rotada seyir yaptığını, AREL-7 isimli geminin ise kendisi için belirlenen güvenli trafik ayrım hattını terk ederek riskli bir güzergaha yöneldiğini belirtti.

Dokuz, trafik ayrım hattının dışına çıkmanın hukuken mümkün olduğunu ancak bunun kaptana ilave sorumluluklar yüklediğini ifade ederek, "AREL-7 ana yoldan ara yola girdi. Bu tercih yasal olsa da daha fazla dikkat ve sorumluluk gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Duruşmada söz alan Halit Yukay'ın kız kardeşi Tuna Meier ise AREL-7 gemisinin kaptanının denizde gördüğü tahta parçalarını yetkililere zamanında bildirmediğini öne sürerek ihmal bulunduğunu savundu. Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay da yargılamanın bir an önce sonuçlandırılmasını talep etti.

Taraf avukatlarının beyanlarını da alan mahkeme heyeti, birinci kaptan C.T. hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Ayrıca Marmara Asliye Ceza Mahkemesi ile bilirkişi tarafından Ekinlik Adası'nda bulunan tekne parçalarının incelenerek rapor hazırlanmasına, bu raporun üniversitelerin denizcilik fakültelerinde görev yapan çatma hukuku uzmanları ile gemi mühendislerinden oluşacak bilirkişi heyetine gönderilmesine hükmedildi.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 13 Kasım tarihine erteledi.

Olay, 4 Ağustos'ta Halit Yukay'ın "Graywolf" isimli özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmasıyla başlamıştı. Kendisinden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında teknesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuş, Yukay'ın cansız bedenine ise yürütülen sonar ve ROV destekli çalışmalar sonucu 68 metre derinlikte ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla hakkında dava açılan gemi kaptanı C.T. ise bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı