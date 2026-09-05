Marmara'da Arıza Yapan Tanker Tekirdağ'da Demirledi
Marmara Adası açıklarında 243 metre uzunluğundaki ‘PIONER 1’ isimli tanker makine arızası yaptı.
Marmara Adası açıklarında 243 metre uzunluğundaki 'PIONER 1' isimli tanker makine arızası yaptı. Tanker 'Kurtarma-16' römorkörü refakatinde Nene Hatun' Acil Müdahale Gemisi tarafından yedeklenip çekilerek Tekirdağ Demir Sahası'na demirletildi.
Rusya'dan Çin'e giden 243 metre uzunluğundaki 'PIONER 1' isimli tanker Marmara Adası açıklarında makine arızası yaptı. Kaptanın durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-16' römorkörü ve 'Nene Hatun' Acil Müdahale Gemisi sevk edildi.
Tanker 'Kurtarma-16' römorkörü refakatinde Nene Hatun' Acil Müdahale Gemisi tarafından yedeklenip çekilerek Tekirdağ Demir Sahası'na demirletildi.