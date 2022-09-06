Marketten hırsızlık yapmaya çalışan çocuğu uyarınca bıçaklandı 5 kişilik arkadaş grubu market görevlisine saldırdıKOCAELİ Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir günlüğüne arkadaşının yerine markete bakan 46 yaşındaki kişi, marketten hırsızlık yaptığını iddia ettiği 15 yaşındaki çocuğu uyarınca...

Marketten hırsızlık yapmaya çalışan çocuğu uyarınca bıçaklandı

5 kişilik arkadaş grubu market görevlisine saldırdı

KOCAELİ Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir günlüğüne arkadaşının yerine markete bakan 46 yaşındaki kişi, marketten hırsızlık yaptığını iddia ettiği 15 yaşındaki çocuğu uyarınca olanlar oldu. Market görevlisi, bir süre sonra olay yerine tekrardan arkadaşları ile birlikte gelen gençler tarafından saldırıya uğrayarak bıçaklandı.

Olay, dün Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşının kendisine emanet ettiği markete duran M.U. (46), markete gelerek hırsızlık yapmaya çalışan 15 yaşındaki A.Y.T. isimli çocuğu uyardı. Marketten ayrılan A.Y.T., bir süre sonra Y.P. ve A.T. isimli kişiler ile tekrardan bölgeye geldi. 5 kişilik grup ile market görevlisi M.U. arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda dükkan içerisinde bulunan bazı malzemeler yere döküldü. Arbede esnasında M.U., 20 yaşındaki Y.P. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.U., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeden kaçan gençler ise polis ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili inceleme devam ediyor.