Marketlere satışa çıkarılmak için hazırlanan yumurtaların arasından civciv çıktı

Tayland'da bir yumurta çiftliğinde satılmak için ayrılan yumurtalardan biri döllenmiş yumurtayla karıştı. Yumurtadan çıkan civcivin çığlıklarını duyan çiftlik görevlileri küçük civcivi çıktığı yumurtadan kurtardı.

"MUCİZE CİVCİV" YORUMLARI YAPILIYOR

Kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Allah'ın işi işte", "Öldürmeyen Allah öldürmez", "O çalışanlara hesap sorulması lazım", "Mucize civciv" şeklinde yorumlar yapıldı.