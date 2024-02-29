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Margarin kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

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Malatya Hekimhan ilçesinde trenle yolculuk yapan bir bayanın valizinde yapılan aramada margarin kutuları içerisine gizlenmiş 1 kilo 345 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda 3 zanlı gözaltına alındı.

Margarin kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

MALATYA - Malatya Hekimhan ilçesinde trenle yolculuk yapan bir bayanın valizinde yapılan aramada margarin kutuları içerisine gizlenmiş 1 kilo 345 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayda 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bir ihbarı değerlendiren ekipler Hekimhan Tren Garı'nda durdurulan bir yolcu treninde arama yaptı. Yapılan aramada bir kadın yolcunun valizinde 2 parça halinde margarin kutuları içerisine gizlenmiş 1 kilo 345 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili B.G., R.G. ile C.A. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hekimhan Malatya 3.Sayfa Güncel Haberler

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