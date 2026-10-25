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Mardin Nusaybin'de su kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 6 kişi toprağa verildi

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Mardin Nusaybin'de su kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 6 kişi toprağa verildi Haber Videosunu İzle
Mardin Nusaybin'de su kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 6 kişi toprağa verildi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürerken 6 kişi Nusaybin Topaçlı Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişi toprağa verildi.

Kaza, dün Nusaybin-Cizre yolu Tepealtı Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düşmüş, otomobilde bulunan 6 kişi araç içerisinde sıkışmıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Fikriye Öztürk (30), Gülcan Öztürk (28), Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, Nusaybin Topaçlı Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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