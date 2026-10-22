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Mardin Kızıltepe'de iki tarafın kavgasında lüks otomobil taş ve sopalarla hasar gördü

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Mardin Kızıltepe'de iki tarafın kavgasında lüks otomobil taş ve sopalarla hasar gördü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki taraf arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü; taraflardan birine ait lüks otomobil taş ve sopalarla hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki taraf arasında çıkan kavgada lüks otomobil hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan birine ait otomobile taş ve sopalarla zarar verildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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