Haberler

Mardin Kızıltepe’de firari hükümlü, operasyonda intihar girişiminde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Kızıltepe'de saklandığı evde operasyon sırasında ekipleri gören firari hükümlü, bıçakla intihar girişiminde bulundu. Etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan hükümlü, Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saklandığı eve düzenlenen operasyonda ekipleri görünce intihar girişiminde bulunan firari hükümlü, etkisiz hale getirilerek, hastanede tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ç'nin Atatürk Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi. Ekiplerin geldiğini gören hükümlü, kapıyı kilitleyerek bıçakla intihar girişiminde bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, firari hükümlüyü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Bu sırada kendisine zarar veren hükümlü, tedavi için Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü. Hükümlünün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti

İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum

2 polisimizi şehit eden caniden skandal savunma
Real Madrid'de ortalık karıştı! Mbappe'nin görüntüleri tepki çekti

Ünlü isme şok! Bu görüntüleri başına iş açtı
İBB davasında '10 milyon TL' kavgası! Cüneyt Yakut'tan Murat Ongun'a: Konuşursam senin için zor olur

İBB davasında 10 milyon TL kavgası! Ongun'un yüzüne karşı olay sözler
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü

Antrenman savaş alanına döndü! Yumruk yumruğa girdiler
Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay

Fenerbahçe ve Türkiye için dedikleri olay
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren tartışmayı yeniden açtı

Yeni Parti'nin Bakan Göktaş'la ilgili iddiasına Faruk Acar'dan sert tepki

Bakan Göktaş ile ilgili iddiaya Faruk Acar'dan sert tepki