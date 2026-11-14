Mardin Kızıltepe'de büro konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin Kızıltepe'de büro konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Ersoylu Mahallesi'nde bir iş yerine ait büro olarak kullanılan konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Ersoylu Mahallesi'nde bir iş yerine ait büro olarak kullanılan konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı