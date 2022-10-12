Mardin haberleri: Mardin'de yolun karşısına geçerken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Mardin haberlerine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadın yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde ilçe merkezinde Vatan Caddesi üzerinde karşıya geçmek isteyen Peyruza Solhan'a sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 33 BUK 15 plakalı tır çaptı. Kazada Solhan, çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Solhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - MARDİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kızıltepe Solhan Mardin 3. Sayfa Haberler

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