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Mardin haberi... Mardin'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Mardin gündem haberi | Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükselirken, 29 yaralıdan 8'inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 16'ya yükselirken, 29 yaralıdan 8'inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Mardin'in Derik ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Olay yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı. Kazada can pazarı yaşandı.

Kazada, her geçen zaman diliminde ölü sayısı arttı. Olayda, edinilen son bilgilere göre aralarında çocuklarında olduğu 16 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Yaralılardan 8'inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri takviye olarak yönlendirildi.

(Selman Güneş - Serhat Abi - Ümran Çakmak - Murat Başal - Mehmet Turgut Tayuzak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Mardin Derik 3. Sayfa Güncel Haberler

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