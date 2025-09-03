Haberler

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek yaralılara yardım edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu-Kızıltepe kara yolu Ofis Mahallesi mevkisinde 4 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, S.A. (40), A.T. (43), C.A. (38), E.D. (28), B.K. (21), M.D. (31), H.D. (6), Ö.D. (9) ve Ş.D. (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
