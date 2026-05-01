Mazıdağı'nda 5 araçlık zincirleme kaza: 5 yaralı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Ömürlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada araçlar birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı