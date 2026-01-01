Haberler

Mardin'nde yoğun kar nedeniyle kapalı halı sahanın çatısı çöktü

Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir halı sahanın çatısının çökmesine sebep oldu. Gece geç saatlerde meydana gelen olayda can kaybı yaşanmadı, ancak tesis büyük çapta maddi hasar gördü.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bir halı sahanın çatısı biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Mazıdağı ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar kesintisiz devam eden kar yağışı, maddi hasarlı kazalara neden oldu. İlçe merkezinde bulunan bir kapalı halı saha, çatısında biriken yoğun kar kütlesi nedeniyle gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Olayın gece geç saatlerde, tesisin kapalı olduğu bir zaman diliminde gerçekleşmesi bir faciayı önledi. Çökme esnasında halı sahada kimsenin bulunmaması sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - MARDİN

