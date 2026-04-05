Haberler

Mazıdağı'nda sokaklar göle döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mazıdağı ilçesinde etkili olan yağışlar, sokakların göle dönmesine yol açarken, altyapı yetersizliği nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşadı. Kalıcı çözüm bekleyen halk, acil müdahale talep etti.

Mardin'in Mazıdağı ilçe merkezinde etkili olan yağışların ardından sokaklar adeta göle döndü.

Yağmur sonrası altyapı yetersizliği bir kez daha gözler önüne serilirken, bazı bölgelerde dev çukurlar oluştu. Vatandaşlar hem su birikintileri hem de çukurlar nedeniyle günlük yaşamda büyük zorluk yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, kalıcı bir altyapı çözümü beklediklerini belirterek acil müdahale talep etti.

Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

