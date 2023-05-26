Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ve Savur ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Savur ve Kızıltepe ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 25 kök kenevir, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 5 gram toz esrar ve 55 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konu olaylara ilişkin yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başladığı bildirildi. - MARDİN