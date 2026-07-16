Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 57,45 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 57,45 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği, şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı