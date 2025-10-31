Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma ilçedeki iki adrese operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda, 21 kök Hint keneviri, 65,4 gram esrar, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 46 adet tabanca fişeği ve tarihi eser niteliğinde 1 obje ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN