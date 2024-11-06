Mardin'de Trafik Kazası: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi.

Dargeçit ilçesinde 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmıştı. Kazada, Halime Tan (36), Eyüp Tan ve Hatice Tan hayatını kaybetmişti. Sağlık ekipleri tarafından Midyat Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Fatma Enücük'ün (59) hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Hacı Enücük (27), Veysel Enücük (15), Özge Enücük (23) ve 4 aylık Yusuf Zeyd Enücük'ün tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN